О русских фронтира

Искусство гениальности не в умении приобретать, а в умении отказываться.Па о моем юношеском максимализме Русские в России — русские, и русские, оказавшиеся за пределами России, пока еще принадлежат к одному этносу, но уже разбегаются по разным национальностям.
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