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КУРКИНО

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На Воротынской открылась бесплатная творческая студия для взрослых

В Куркине открылась студия «Вдохновение», где жители района смогут реализовать свой творческий потенциал и принять участие в бесплатных мастер-классах по классическим и современным техникам декорирования: от лепки из полимерной глины или декупажа, до создания объемных цветов из гофрированной бумаги.

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