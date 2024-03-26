На Воротынской открылась бесплатная творческая студия для взрослых

В Куркине открылась студия «Вдохновение», где жители района смогут реализовать свой творческий потенциал и принять участие в бесплатных мастер-классах по классическим и современным техникам декорирования: от лепки из полимерной глины или декупажа, до создания объемных цветов из гофрированной бумаги.