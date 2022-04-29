Зеленский потребовал от «стран-гарантов безопасности» предоставить Киеву военный контингент

Зеленский потребовал от «стран-гарантов безопасности» предоставить Киеву военный контингент

Ukrainian President's Office/Keystone Press Agency/globallookpress Гарантии безопасности Украины должны включать в себя возможность размещения иностранного военного контингента тех стран, которые выступят с поддержкой Киева на официальном уровне.

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