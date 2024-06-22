Редчайший «японец» со спорным дизайном выставлен на продажу в России: цена очень удивит

В России появился уникальный шанс прикоснуться к экзотике японского автопрома. На продажу выставлен единственный в стране Mitsuoka Orochi, спортивный автомобиль, который не просто выделяется из толпы, а фактически является живой легендой.
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