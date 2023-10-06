Журнал "КЛАУЗУРА"
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Журнал "КЛАУЗУРА"

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Свежие комментарии

  • Владислав Владислав
    Статья ни очем. Текста мизер.Мы из СССР
  • Виктор Медведев
    Спасибо за публикацию. Родился и вырос около проходной завода ОР. И автора – Володю Спектора – знаю.В стуке колёс – «...

А перодо мной – простор

А перодо мной – простор

У поэта и писателя Елены Крюковой вышла новая книга «Сестра милосердия», как Елена пишет: «Памяти моей матери, нейроофтальмолога, глазного хирурга, военной медицинской сестры, подполковника медицинской службы запаса, заслуженного врача Российской.

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