А перодо мной – простор

У поэта и писателя Елены Крюковой вышла новая книга «Сестра милосердия», как Елена пишет: «Памяти моей матери, нейроофтальмолога, глазного хирурга, военной медицинской сестры, подполковника медицинской службы запаса, заслуженного врача Российской.
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