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Бывший афганский офицер заявил о возобновлении боёв в Панджшере и взятии силами Масуда города Роха

Бывший афганский офицер заявил о возобновлении боёв в Панджшере и взятии силами Масуда города Роха

Бывший военнослужащий афганской армии, ставший участником ополчения Ахмада Масуда в Панджшере, публикует данные о том, что силы Фронта афганского национального сопротивление осуществили атаку на талибов (*террористическая организация, запрещённая в России) в небольшом городе Роха (Руха) юго-западнее столицы провинции Панджшер – города Базарак.

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