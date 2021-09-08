Бывший афганский офицер заявил о возобновлении боёв в Панджшере и взятии силами Масуда города Роха

Бывший военнослужащий афганской армии, ставший участником ополчения Ахмада Масуда в Панджшере, публикует данные о том, что силы Фронта афганского национального сопротивление осуществили атаку на талибов (*террористическая организация, запрещённая в России) в небольшом городе Роха (Руха) юго-западнее столицы провинции Панджшер – города Базарак.
Популярные статьи
- Главком ВСУ захотел проехать по Красной площади Москвы на танке
- Японская пресса: Из проигравшей во Второй мировой войне страны Япония хочет превратиться в победительницу Китая и России
- Цена газа в Европе превысила 625 долларов за 1 тыс. кубометров Предсказания что к декабрю дойдет до 1000 вполне реальны. В таких условия
Свежие комментарии