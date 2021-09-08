Бывший афганский офицер заявил о возобновлении боёв в Панджшере и взятии силами Масуда города Роха

Бывший военнослужащий афганской армии, ставший участником ополчения Ахмада Масуда в Панджшере, публикует данные о том, что силы Фронта афганского национального сопротивление осуществили атаку на талибов (*террористическая организация, запрещённая в России) в небольшом городе Роха (Руха) юго-западнее столицы провинции Панджшер – города Базарак.