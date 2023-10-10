В чем суть праздника Покров Пресвятой Богородицы 14 октября 2023 года, запреты и приметы Алёна Юрьева14 октября каждого года православные верующие с радостью отмечают один из самых значимых и священных праздников — Покров Пресвятой Богородицы, также известный как Великий Покров.
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