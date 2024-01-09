Полицейский Дед Мороз посетил Кировский район Северной Осетии и поздравил ребятишек

Полицейский волшебник подарил незабываемый праздник детям из малоимущих семей и семей, состоящих на профилактическом учёте в отделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кировскому району, а также детям действующий сотрудников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии