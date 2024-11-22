Действующий президент США Джо Байден провел переговоры с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. В разговоре затрагивалась ситуация на Украине, сообщил Белый дом.
РИАН: Байден и Макрон обсудили Украину после испытания "Орешника"
Комментарии
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Сергей Карабухин
Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человечеством. Кровавый – Джо....Наполеон, Гитлер, Зеленский, Байден, Нетаньяху, Макрон... Все понесут заслуженное наказание в истории человечества.....Никто не уйдёт от ответственности.....
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13 час.
Сергей Карабухин
!!! Смерть всем – фашистам!...То же самое будет и с сатанистом-фашистом-Байденом и с наркоманом-фашистом-Зеленским и со всеми с фашистами из Европы и с США! Да будет так! Да поможет России бог – уничтожить всех фашистов!
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13 час.
СК
Сергей Карабухин
..Скоро фашистского США не будет, скоро фашистской Британии – не будет, как и фашистской Франции – не будет, как и фашистской Германии – не будет, как и фашистской Польши – не будет, как и фашистского Евросоюза – не будет, как и фашистского НАТО – не будет. Да будет так!…..Аминь им всем!
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13 час.
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