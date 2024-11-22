РИАН: Байден и Макрон обсудили Украину после испытания "Орешника"

Сергей Карабухин Легче прикинуться идиотом-дурачком, чтоб только не нести ответственность за совершённые преступления перед человечеством. Кровавый – Джо....Наполеон, Гитлер, Зеленский, Байден, Нетаньяху, Макрон... Все понесут заслуженное наказание в истории человечества.....Никто не уйдёт от ответственности.....

Сергей Карабухин !!! Смерть всем – фашистам!...То же самое будет и с сатанистом-фашистом-Байденом и с наркоманом-фашистом-Зеленским и со всеми с фашистами из Европы и с США! Да будет так! Да поможет России бог – уничтожить всех фашистов!