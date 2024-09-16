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Из-под немецкой палки. Прибалты страдали от фашистов, но ненавидят русских

Из-под немецкой палки. Прибалты страдали от фашистов, но ненавидят русских

В Прибалтийской операции сложили головы более 61 тыс. советских солдат. Но вместо благодарности заслужили от местных проклятия.

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