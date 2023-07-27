«Ъ»: пассажиров РЖД могут начать верифицировать при помощи биометрических данных

Как сообщает «Коммерсантъ», в начале следующего, 2024 года РЖД, Минцифры и Министерство транспорта РФ планируют провести эксперимент по использованию биометрии вместо паспортов для подтверждения личности пассажиров поездов дальнего следования.
Как сообщает «Коммерсантъ», в начале следующего, 2024 года РЖД, Минцифры и Министерство транспорта РФ планируют провести эксперимент по использованию биометрии вместо паспортов для подтверждения личности пассажиров поездов дальнего следования.
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