Командующий ТОФ Лиина: на "Антеи" поставят ракеты "Калибр", "Оникс" и "Циркон"

Командующий Тихоокеанским флотом ВМФ России Виктор Лиина сообщил о работах по переоснащению подлодок проекта 949А "Антей" новыми ракетными комплексами, которые приблизят их к субмаринам нового поколения "Ясень".
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