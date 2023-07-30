Стрельба и показательные выступления: кадры со Дня ВМФ на Северном флоте

«Звезда» публикует кадры со Дня военно-морского флота - как его отмечают на Северном флоте. В Мурманской области праздник отметился показательными выступлениями - корабли ведут огонь, а морские пехотинцы высаживаются на необорудованное побережье.
«Звезда» публикует кадры со Дня военно-морского флота - как его отмечают на Северном флоте. В Мурманской области праздник отметился показательными выступлениями - корабли ведут огонь, а морские пехотинцы высаживаются на необорудованное побережье.
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