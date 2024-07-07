Воскресенье, 0️⃣7️⃣ июля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 🔥 Иван Купала ⛴️День работников морского и речного флота 🙏Глобальный день прощения 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1770 год - в ходе русско-турецкой войны (1768-1774) состоялось Чесменское сражение, победу в котором одержал русский флот под командованием адмирала Спиридова 📔 1807 год - между Российской империей и наполеоновской Францией заключен Тильзитский мир 📔 1881 год - в Риме, в "Газете для детей" была впервые опубликована сказка Карло Коллоди "Пиноккио" 📔 1891 год - американская финансовая компания "American Express" запатентовала новый платежный документ - дорожный чек, ставший прообразом современных кредитных карт 📔 1987 год - начался суд над руководителями Чернобыльской АЭС, обвиняемых в нарушении правил эксплуатации взрывоопасного объекта; позже директора, главного инженера и его заместителя приговорили к 10-ти годам лишения свободы.