🇷🇺 13 апреля советские войска освободили Симферополь, Евпаторию, Белогорск, Старый Крым, Феодосию и Саки от немецко-фашистских захватчиков Об освобождении городов Крыма рассказали в карточках.
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🇷🇺 13 апреля советские войска освободили Симферополь, Евпаторию, Белогорск, Старый Крым, Феодосию и Саки от немецко-фашистских захватчиков Об освобождении городов Крыма рассказали в карточках.