В Грузии оценили шансы страны на получение статуса кандидата в ЕС

Сказать, получит ли Грузия статус кандидата в ЕС до конца текущего года, сложно, поскольку Евросоюз подходит к вопросу о приеме в союз, игнорируя свои же параметры, заявил в интервью «Известиям» экс-глава аппарата президента Грузии Петр Мамрадзе.