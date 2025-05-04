В Новоуральске возбуждено уголовное дело по факту хулиганства подростков в школе

По поручению руководителя следственного управления СК России по Свердловской области генерал-майора юстиции Богдана Францишко возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий, совершённых несколькими подростками в отношении их сверстника на территории одной из школ Новоуральска.
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