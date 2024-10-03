Председатель СК России поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий сотрудников полиции в Новосибирской области

В социальных медиа распространено видеообращение бывшего сотрудника ДПС МВД России по Новосибирской области к Председателю СК России, в котором заявитель выражает несогласие с увольнением его из органов внутренних дел за совершение противоправного деяния и просит содействия в восстановлении его прав.
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