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Власти сообщили о новом обстреле Шебекино

Власти сообщили о новом обстреле Шебекино

Город Шебекино в Белгородской области вновь попал под обстрел. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков, публикация в официальном Telegram-канале чиновника.

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