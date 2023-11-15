В Ростове-на-Дону врачи спасли пациента с перерезанным горлом и ножевым ранением сердца

Ростовские хирурги сделали всё возможное для того, чтобы спасти "тяжёлого" пациента.Стало известно о том, что накануне хирурги из ростовской городской клинической больницы № 20 спасли мужчину, которого доставила бригада скорой помощи с ножевыми ранениями сердца и горла.