Старший лейтенант Хвостикова оказала медицинскую помощь раненым российским бойцам

Старший лейтенант медицинской службы Татьяна Хвостикова выполняла задачи по оказанию медицинской помощи раненым российским бойцам, а также мирному населению, пострадавшему от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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