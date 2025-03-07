ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 072 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    При таких друзьях, Враги уже не позволительная роскошь! Слушать и доверять Трампу, себя не уважать!СМИ сообщили о пр...
  • Фил
    По стопам Блиновской пошла.Задержанную в Соч...
  • Фил
    Она же тупорылая, как пробка. Куда лезет?СМИ сообщили о пл...

Старший лейтенант Хвостикова оказала медицинскую помощь раненым российским бойцам

Старший лейтенант Хвостикова оказала медицинскую помощь раненым российским бойцам

Старший лейтенант медицинской службы Татьяна Хвостикова выполняла задачи по оказанию медицинской помощи раненым российским бойцам, а также мирному населению, пострадавшему от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх