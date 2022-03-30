«Белые хакеры», Небензя против DHL и взрывы в Белгородской области. Главное к утру 30 марта

Россия заподозрила немецкую DHL в поставках оружия Украине, губернатор Белгородской области допустил связь взрывов в регионе с пожаром на армейском складе, а российские IT-компании планируют привлекать «белых хакеров» для поиска уязвимостей.
Россия заподозрила немецкую DHL в поставках оружия Украине, губернатор Белгородской области допустил связь взрывов в регионе с пожаром на армейском складе, а российские IT-компании планируют привлекать «белых хакеров» для поиска уязвимостей.
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