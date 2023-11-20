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Валерий Белов о молодых талантах «Кузни»: «17-летний защитник Крюков старается брать пример с Орлова. Форвард Фаттахов чем-то напоминает Капризова»

– Последние годы мы забыли о том, что Новокузнецк был кузницей хоккейных талантов, от Капризова до Орлова, от Сорокина до Телегина.

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