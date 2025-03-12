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Учёные выяснили, как заставить иммунитет подавлять раковые клетки естественным путём

Учёные выяснили, как заставить иммунитет подавлять раковые клетки естественным путём

Исследование пациентов с метастазами показало высокую эффективность.Специалисты из Каролинского института выявили природный механизм, способствующий торможению распространения злокачественных клеток.

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