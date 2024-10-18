Анна Нетребко скорбит по отцу, которому могло бы исполниться 90 лет

Артистка поделилась памятным фото с папой в важный день. Анна Нетребко с отцом СоцсетиАнна Нетребко опубликовала в соцсети архивные фото с отцом Юрием Николаевичем, которому 18 октября могло бы исполниться 90 лет.
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