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Царьград

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Ирина Салтыкова продала московскую квартиру за 150 млн рублей

Ирина Салтыкова продала московскую квартиру за 150 млн рублей

Ирина Салтыкова продала свои московские квартиры, включая известные апартаменты на Пречистенке, за 150 млн рублей.

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