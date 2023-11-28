Масалитин: травмы Сафонова и Тормены помешали "Краснодару" обыграть "Урал"

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что "Краснодар" не смог обыграть екатеринбургский "Урал" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за травм вратаря Матвея Сафонова и защитника Витора Тормены, передает "Евро-Футбол.
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