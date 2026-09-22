Сколько хранятся роллы и можно ли греть суши на завтра

Роллы в холодильнике лучше не превращать в еду «на несколько дней». Сырая рыба, морепродукты, готовый рис, сливочный сыр, овощи и соусы имеют разные сроки хранения, поэтому ориентироваться нужно на самый чувствительный ингредиент.
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