Сколько хранятся роллы и можно ли греть суши на завтра

Роллы в холодильнике лучше не превращать в еду «на несколько дней». Сырая рыба, морепродукты, готовый рис, сливочный сыр, овощи и соусы имеют разные сроки хранения, поэтому ориентироваться нужно на самый чувствительный ингредиент.