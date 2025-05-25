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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Sony боится получить еще один Concord? По данным журналиста, рекламная комп...

Sony боится получить еще один Concord? По данным журналиста, рекламная компания Marathon вновь перенесенаНовый экстракшн-шутер Marathon недавно стал объектом обсуждений среди геймеров из-за обвинений в плагиате, связанных с работами художницы Antireal.

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