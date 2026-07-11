Rock Privet выступит в Петербурге

Всех поклонников Rock Privet в июле ждет по-настоящему летняя и действительно горячая программа: талантливые музыканты и умелые аранжировщики с безупречным вкусом и чувством юмора сыграют любимые мэшапы и эксклюзивные премьеры.
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