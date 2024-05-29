Путин и Мирзиеев накануне общались тет-а-тет до трех утра, сообщил Песков

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продолжали общаться ночью до трех часов утра, глава республики пригласил российского коллегу к себе домой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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