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Путин и Мирзиеев накануне общались тет-а-тет до трех утра, сообщил Песков

Путин и Мирзиеев накануне общались тет-а-тет до трех утра, сообщил Песков

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев продолжали общаться ночью до трех часов утра, глава республики пригласил российского коллегу к себе домой, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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