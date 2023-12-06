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Порядка 40% релокантов вернулись в Россию

Порядка 40% релокантов вернулись в Россию

Около 40% релокантов, бежавших в 2022 году, вернулись в Российскую Федерацию.Об этом пишут "Известия" со ссылкой на данные исследования компании "Финион", специализирующейся на помощи в оформлении за рубежом видов на жительство.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
От этой продажной сволочи на фронте отстреливаться придется. Они себя уже вычеркнули из граждан России.  Нельзя их пускать обратно в страну. И въезд запретить в будущем. Пусть они со своими фигами в кармане за границей бегают. Эта сука -Ларина ещё и страну прощать будет, если та ей много чего сделает! Да пошла бы ты, мразь, под тот же забор из под которого обратно приперлась!
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Сергей Лобачев
Объясните разницу между &quot;релокантом&quot; и &quot;дезертиром&quot;?
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Сергей Лобачев
Статья, для отсидки этих... надеюсь , одна и та же.
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