Порядка 40% релокантов вернулись в Россию

Александр Лагуткин

От этой продажной сволочи на фронте отстреливаться придется. Они себя уже вычеркнули из граждан России. Нельзя их пускать обратно в страну. И въезд запретить в будущем. Пусть они со своими фигами в кармане за границей бегают. Эта сука -Ларина ещё и страну прощать будет, если та ей много чего сделает! Да пошла бы ты, мразь, под тот же забор из под которого обратно приперлась!