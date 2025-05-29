Российские десантники взяли в плен прятавшихся в Часовом Яре боевиков ВСУ

Бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской ВДВ взяли в плен нескольких украинских военных, обнаруженных в одном из кварталов Часова Яра, находящегося под контролем российских сил.
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