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Рынки США реагируют на данные по инфляции: PPI ниже ожиданий

Рынки США реагируют на данные по инфляции: PPI ниже ожиданий

Сегодняшняя торговая сессия в США проходит под знаком «голубиной» статистики по инфляции. Индекс цен производителей (PPI) за июнь оказался ниже прогнозов аналитиков, что последовало за вчерашними данными по индексу потребительских цен (CPI), которые также оказались мягче ожиданий.

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