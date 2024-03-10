Как в английском языке «ROSSIA» превратилась в «RUSSIA». И главное - зачем? Спустя менее чем 30 лет после завершения холодной войны, мы стали свидетелями нового витка противостояния между Западом и Россией (как преемницей СССР).
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