Аршавин считает «Зенит» очевидным фаворитом в матче 6-го тура РПЛ против «Спартака»

Матч пройдет 24 августа в 17:30 мск Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что петербургская команда является однозначным фаворитом в предстоящем матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».
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