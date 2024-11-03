Главой ведомства затребован доклад о ходе расследования уголовного дела по факту угрозы убийством в одном из городских округов Подмосковья

В социальных медиа сообщается, что в городском округе Сергиев Посад в непосредственной близости от образовательного учреждения мужчина с оружием целился в детей, а после причинил телесные повреждения двум работникам медицинского учреждения.
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