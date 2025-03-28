В РФ создали платформу для автоматизации выпуска деталей для спутников и авто

www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova Российские ученые МГТУ им. Н.Э. Баумана разработали цифровую технологическую ИТ-платформу для проектирования, анализа и создания изделий из полимеров, которая оптимизирует производство сложных конструкций из полимеров на 30%, сообщили "Известия" со ссылкой на ведущих экспертов отрасли.