Не менее 16 спецназовцев США получили ранения от взрыва на тренировке

Global Look Press/Norbert Eisele-Hein/http://imagebroker.com/#/search Не менее 16 бойцов американского спецназа получили ранения в ходе тренировки в учебном центре в штате Калифорния, сообщает портал KTLA.
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