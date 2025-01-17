Штраф 200 тысяч заплатят энергетики после крупной аварии на ПНС в Новосибирске

К ответственности привлекли Новосибирскую теплосетевую компанию – подразделение СГК.Прокуратура Заельцовского района Новосибирска провела проверку причин аварии на насосной станции, расположенной на улице Кузьмы Минина, в результате которой без отопления после аварии на ПНС-5 остались более 600 домов, во многих квартирах лопнули трубы.