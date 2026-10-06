В Приморье на руднике «Восточный» произошел обвал горной породы, пострадал один работник

Вечером 6 октября 2026 года на руднике «Восточный», расположенном в Красноармейском муниципальном округе Приморского края, произошло обрушение горной породы, в результате которого пострадал один работник.
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