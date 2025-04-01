Ямалец при задержании обругал полицейских и получил 200 часов исправительных работ

Житель Лабытнанги получил 200 часов исправительных работ за то, что обругал полицейских. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, мужчина в сентябре 2024 года, оказывая сопротивление при задержании, публично оскорбил полицейских нецензурной бранью.