Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вернулась во Владивосток

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вернулась во Владивосток

Корреспондент «Звезды» Максим Низкодубов поучаствовал в торжественной церемонии встречи подлодки «Петропавловск-Камчатский» Тихоокеанского флота, которая вернулась в пункт постоянного базирования Владивосток после выполнения задач боевой службы в Японском море.

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