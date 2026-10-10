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Силы ПВО с вечера сбили 403 украинских дрона, летевших в сторону Москвы

Силы ПВО с вечера сбили 403 украинских дрона, летевших в сторону Москвы

Силы ПВО с вечера сбили 403 украинских дрона, летевших в сторону Москвы. Об этом стало известно 10 октября.

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