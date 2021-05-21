Время узнать правду!Дайте денег и не мешайте. Ноющих российских звёзд не поняли даже коллеги Звёзды стали слишком часто и громко жаловаться на свою "бедную судьбинушку" и до неприличия "маленькие гонорары".Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр ЛагуткинЗажрались эти граждане почему-то считающие себя элитой. Для элиты у них напрочь отсутствует элементарная порядочность, не говоря уж об остальном. Врач в красной зоне, не снимающий защитного костюма сутками рискует жизнью спасая людей, может рассчитывать максимум на эти же 80-т тысяч только за месяц. А какой-то фигляр почему-то решил, что ему этой суммы мало за полтора-два часа. Учитель каждый день воюя с двадцатью подростками, пытаясь дать им знания зачастую вопреки их желанию, получает в лучшем случае 25-ть в месяц. Академики-лучшие умы, создающие новое оружие для защиты страны, и не мечтают о таких оплатах! Если подобный скоморох оценивает себя как величайшего таланта, то пусть катится туда, где ему заплатят по его запросам. Может как раз там он поймет настоящую цену самому себе.ВЧВадим ЧеримовАктеры - не творческая интеллигенция, а просто считающие себя облеченными правом говорить и делать что вздумается, НО ТОЛЬКО за деньги и не важно какие - государственные или зарубежные и считающие себя некритикуемыми даже несмотря на мошенничество с гос.деньгами некоторых из них. Они могут с пеной у рта защищать таких коллег-мошенников и подписываться не стесняясь под письмами в их защиту. ОНИ ДОЛЖНЫ воспитывать поколения, вместо этого выполняют заказы Запада на развращение молодежи, требуют свободы самовыражения на сцене и в кино, понимая под свободой показ голых задниц. И после всего этого требуют денег у государства сравнивая свои таланты с Голливудскими талантами и гонорарами. Лицемер продюсер Пригожин вообще считает себя нищим с часами на руке за 200 000 долларов - класс! Стоило посмотреть на наглость в его глазах когда он это говорил!Комментировать
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