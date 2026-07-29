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Аргументы и Факты

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Политолог Камкин объяснил причину отказа Нетаньяху встречаться с Зеленским

Политолог Камкин объяснил причину отказа Нетаньяху встречаться с Зеленским

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от встречи с Владимиром Зеленским во время их визита в Вашингтон из-за нежелания контактировать с «токсичными персонажами» и отсутствия взаимовыгодной повестки.

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