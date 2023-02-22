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Дарио Срна: «Не беспокойтесь о Мудрике, вы будете наслаждаться, наблюдая за ним. Дебютная игра с «Ливерпулем» – 35% его возможностей»

Дарио Срна считает, что Михаил Мудрик еще не раскрыл себя на 100%. «[Когда поступило предложение], я сказал Мише только одно: «Миша, останься с нами!» Мне было так грустно, когда он решил перейти в «Челси».

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