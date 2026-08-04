"Мы с братом решили тебя проверить, я поживу у тебя 2 недели, проверю, какая ты жена."Выдал мне поклонник 62 лет.Сначала полетела его сумка.

" Алла, мы с братом посоветовались." Если честно, уже после этой фразы надо было закрывать дверь, выключать телефон и на всякий случай менять замки, потому что за пятьдесят лет жизни я заметила одну закономерность: когда взрослый мужчина начинает предложение словами "мы с братом решили", дальше обычно следует что-то настолько гениальное, что хочется проверить, не снимает ли кто-нибудь скрытой камерой.