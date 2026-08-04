ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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"Мы с братом решили тебя проверить, я поживу у тебя 2 недели, проверю, какая ты жена."Выдал мне поклонник 62 лет.Сначала полетела его сумка.

"Мы с братом решили тебя проверить, я поживу у тебя 2 недели, проверю, какая ты жена."Выдал мне поклонник 62 лет.Сначала полетела его сумка.

" Алла, мы с братом посоветовались." Если честно, уже после этой фразы надо было закрывать дверь, выключать телефон и на всякий случай менять замки, потому что за пятьдесят лет жизни я заметила одну закономерность: когда взрослый мужчина начинает предложение словами "мы с братом решили", дальше обычно следует что-то настолько гениальное, что хочется проверить, не снимает ли кто-нибудь скрытой камерой.

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Комментарии
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туся петрова
Ну  что  бы  изменилась  если  бы  переезд  предложила  хозяйка  квартиры ,,через  три  месяца  она  бы  уже  сама  искала  сумку  для  временного  жилья  у  подруг ,полиция ,мастер  по  замене  замков ,не  дай  бог  еще  бы  обвинение  что  то  пропало  у  него - деньги !!!
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1 м.