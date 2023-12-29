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Рудковская о роли Семененко в шоу «Русалочка»: «Очень рада, что выбираю всегда правильных принцев»

Сегодня на «ВТБ Арене» в Москве прошла премьера шоу Евгения Плющенко «Русалочка». «Мы с Женей договорились летом, я сделала ему предложение, говорю: «Женечка, не хочешь ли покататься? Такая ответственная роль».

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