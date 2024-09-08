Украина ждет: американская ЧВК объявила о наборе отставных пилотов F-16

Частная военная компания из США Draken International опубликовала на своем сайте объявление о наборе на службу отставных пилотов, способных управлять американскими истребителями F-16, а также специалистов по техническому обслуживанию этой авиатехники.
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